По поручению Роспотребнадзора государственная система маркировки «Честный знак» приостановила реализацию более 70 тыс. бутылок питьевой воды и безалкогольных напитков, произведенных в Армении.

Как сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), решение принято для предотвращения возможного вреда жизни и здоровью потребителей после выявления нарушений обязательных требований к продукции.

Под ограничения попали отдельные партии минеральной лечебно-столовой воды BJNI, природной питьевой воды «Просто Азбука», включая детскую, а также газированного напитка DARBAS «Мохито». При этом в ЦРПТ подчеркнули, что запрет распространяется только на продукцию, выпущенную в определенные даты, и не затрагивает остальной ассортимент этих производителей.

До завершения всех необходимых проверок реализация указанных партий запрещена как в розничной торговле, так и в онлайн-магазинах.

В ЦРПТ отметили, что система «Честный знак», интегрированная с кассовым оборудованием по всей стране, позволяет оперативно блокировать продажу продукции с нарушениями.