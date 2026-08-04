Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что строительство железнодорожной инфраструктуры и автомобильной дороги на основной территории страны находится на высокой стадии реализации.

По его словам, ожидается, что к началу 2027 года обе линии будут доведены до границы с Арменией.

Байрамов также сообщил, что параллельно ведутся работы на железнодорожной линии протяжённостью около 180 километров, соединяющей Нахчыванскую Автономную Республику. На отдельных участках, по его словам, потребуется дополнительное строительство и инвестиции, при этом работа в этом направлении уже началась.

Министр отметил, что реализация проекта будет иметь важное значение для развития региона. Речь идёт не только о транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, но и о создании более широкого транспортного коридора, который может положительно повлиять на Азербайджан, Армению, соседние государства и регион в целом.

Байрамов также выразил уверенность, что проект может способствовать расширению связей между Азербайджаном и Арменией, включая торгово-экономическое сотрудничество.

«Как известно, согласно статистическим данным, за последний год между Азербайджаном и Арменией было перевезено около 60 тысяч грузов, а объём продукции, экспортированной из Азербайджана в Армению, был примерно сопоставимым. Я уверен, что работа в этом направлении будет продолжена», — сказал министр.