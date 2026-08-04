Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе встречи с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом были обсуждены возможности для продолжения совместной работы в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, сообщает Minval Politika.

По словам Байрамова, азербайджанская сторона вновь подняла вопросы, связанные с односторонним снятием ограничений, и представила Армении свои предложения по темам, которые, по мнению Баку, должны быть рассмотрены в рамках дальнейшего взаимодействия.

Министр подчеркнул, что для завершения мирного процесса необходимо, чтобы мир стал реальностью де-факто. Он также отметил возросшее значение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией и подтвердил готовность Баку продолжать эту работу.

Глава МИД заявил, что позиция Азербайджана по подписанию мирного соглашения остаётся открытой и последовательной, при этом дальнейшее продвижение процесса, по его словам, зависит также от шагов, которые должна предпринять Армения.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества, включая реализацию проектов в энергетической сфере, в том числе в Каспийском регионе. Было отмечено, что транспортные и транзитные проекты имеют важное значение для развития регионального сотрудничества и являются примером практического взаимодействия.

Стороны также обменялись мнениями по поводу войны между Россией и Украиной и других вопросов, представляющих взаимный интерес.