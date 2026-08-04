Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам лишения свободы по делу об отмывании денежных средств.

Суд также назначил Гасанову штраф в размере одного миллиона рублей, запретил ему администрировать интернет-ресурсы и публиковать материалы в сети сроком на два года, а также постановил конфисковать принадлежащие блогеру апартаменты в деловом центре «Москва-Сити» стоимостью около 46 миллионов рублей (1 миллион манатов).

По данным следствия, Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей, после чего часть денежных средств была легализована. Сам блогер ранее заявлял, что полностью урегулировал все вопросы с налоговыми органами еще в 2024 году.

Гусейн Гасанов известен как видеоблогер и автор курса «Мышление миллионеров». На его аккаунт в Instagram подписаны более 30 миллионов пользователей.