Автозаправочные станции Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) хорошо известны и пользуются популярностью в Швейцарии.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает Report.

По словам Кассиса, он и сам нередко заправляет автомобиль на станциях SOCAR.

«SOCAR — хорошо известная компания в Швейцарии. Когда я сам за рулем, иногда пользуюсь ее автозаправочными станциями, поскольку в ряде регионов страны они являются одними из самых распространенных. В Швейцарии представлены сети АЗС компаний из многих стран мира», — отметил министр.

При этом Кассис подчеркнул, что Швейцария продолжает курс на переход к энергетике будущего, предусматривающий постепенный отказ от использования ископаемого топлива и нефти.