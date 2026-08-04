Министерство иностранных дел Турции заявило о серьезной обеспокоенности в связи с атаками беспилотников на гражданские суда турецких судовладельцев в Черном море.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, суда Yaşar и Nadezhda подверглись атаке вечером 3 августа после выхода из порта Новороссийск. В результате удара ранения получили несколько членов экипажа, в том числе граждане Турции.

В МИД подчеркнули, что обеспечение безопасности турецких граждан остается приоритетом, а состояние пострадавших находится под постоянным контролем.

В Анкаре также выразили обеспокоенность тем, что боевые действия между Россией и Украиной все сильнее распространяются на акваторию Черного моря и затрагивают гражданское судоходство.

В ведомстве предупредили, что дальнейшая эскалация без принятия превентивных мер может иметь серьезные последствия, включая угрозы продовольственной безопасности.

Турция вновь призвала стороны конфликта и всех заинтересованных участников принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.