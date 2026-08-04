США настаивают на разбавлении иранского ядерного топлива в рамках возможного соглашения по ядерной программе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон требует, чтобы топливо было разбавлено до уровня, исключающего его использование в военных целях. После этого его предлагается передать США или другой стране, где материал смогут утилизировать либо использовать в качестве топлива для атомных электростанций.

Источники газеты отмечают, что даже в случае возобновления переговоров по иранской ядерной программе они, вероятно, продлятся как минимум до осени, а возможно, и дольше. По словам чиновников, процесс будет сложным и потребует длительного согласования позиций сторон.