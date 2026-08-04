Маркетплейс Wildberries планирует ввести в эксплуатацию новые складские комплексы в Астане и Алматы в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

По его словам, в Алматы продолжается строительство логистического комплекса площадью около 160 тыс. кв. м, в Астане — около 100 тыс. кв. м. Министр подчеркнул, что эти проекты были запланированы заранее и не связаны с переносом складской инфраструктуры из России.

Шаккалиев также заявил, что покупателям и предпринимателям следует учитывать риски при выборе маркетплейсов, обращая внимание не только на цену, но и на надежность доставки. Он призвал поддерживать отечественные платформы и производителей.

Кроме того, министр сообщил, что точное число казахстанских предпринимателей, чьи товары могли пострадать в результате атак беспилотников на склады Wildberries в России, пока неизвестно. По его словам, компания еще проводит оценку последствий, а распространяемые в соцсетях данные требуют проверки.