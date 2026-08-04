Федеральный советник Швейцарии, глава Федерального департамента иностранных дел (министр иностранных дел Швейцарии), Иньяцио Кассис в ходе совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции заявил: «Мы находимся на пути перехода от нефти к более чистым источникам энергии и считаем, что именно этим путём должен идти весь мир. Именно такие обязательства мы взяли на себя в рамках конференций COP и Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года». Об этом сообщает Minval Politika.

«Разумеется, мы создали достаточно серьёзные промышленные мощности, в том числе в сфере производства фотоэлектрических (солнечных) панелей. Китай, безусловно, широко известен своими достижениями в этой области, однако у нас также есть очень качественная продукция. Это также может стать одним из направлений деятельности Швейцарии в этом регионе, открывающем путь в Центральную Азию. Как я уже говорил, в более широком контексте мы рассматриваем Центральную Азию как регион, который сегодня во многом зависит от нефти, газа и традиционной энергетики. Однако я убеждён — и жители Швейцарии разделяют эту уверенность, — что будущее принадлежит не ископаемому топливу, а чистой энергетике. Этот переход должен состояться в течение ближайших десятилетий, причём как можно скорее, и мы готовы внести в него максимально возможный вклад.