В период реализации проекта по разделению Красной и Зеленой линий Бакинского метрополитена для обеспечения транспортной доступности будут организованы шесть специальных экспресс-автобусных маршрутов.

Они станут альтернативой метро на время проведения работ, поскольку движение поездов между станциями «28 Мая» и «Низами» будет полностью приостановлено.

Как сообщил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, экспресс-маршруты соединят ключевые станции Зеленой линии — «20 Января», «Элмляр Академиясы», «Иншаатчылар» и «Низами» — со станциями Красной линии «28 Мая», «Гянджлик» и «Кероглу». Помимо запуска новых маршрутов, планируется увеличить количество автобусов на действующих линиях общественного транспорта, чтобы компенсировать возросший пассажиропоток.

«Не используя Бакинский метрополитен, пассажиры с помощью наземного транспорта смогут передвигаться со всех станций Красной линии в направлении всех станций Зеленой линии», — отметил Мамедов.

Отвечая на вопрос журналистов о стоимости проезда, представитель метрополитена подчеркнул, что экспресс-автобусы будут платными.

«Все экспресс-автобусы будут платными. Пассажирам будет создана возможность передвигаться из одной точки города в другую по основным направлениям пассажиропотока без использования метро», — сказал Бахтияр Мамедов.

При этом он пояснил, что организовать прямое автобусное сообщение исключительно между станциями «28 Мая» и «Низами» невозможно из-за высокой нагрузки на этот участок. По словам Мамедова, один поезд Бакинского метрополитена перевозит около 1600 пассажиров, а на линии «Ичеришехер — Ази Асланов» поезда курсируют с интервалом 2 минуты 30 секунд. В то же время обеспечить движение автобусов с интервалом менее пяти минут технически невозможно.

«Чтобы заменить один поезд метро, потребуется около 40 автобусов вместимостью по 80 человек. С учетом дорожной инфраструктуры между станциями «Низами» и «28 Мая» организовать такое движение фактически и технически невозможно», — подчеркнул пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен».

Именно поэтому, по его словам, было принято решение создать сеть экспресс-маршрутов, соединяющих основные пересадочные узлы и станции обеих линий метро, а также усилить существующие автобусные маршруты дополнительным подвижным составом.

Напомним, в апреле текущего года начальник департамента управления строительными проектами ЗАО Бакинский метрополитен Мамед Рзаев заявлял, что в рамках реализации проекта по разделению линий Бакинского метрополитена рассматривается вопрос организации бесплатного автобусного сообщения между станциями «28 Мая» и «Низами».