Достижение соглашения между Ираном и Оманом о безопасном маршруте через Ормузский пролив само по себе не означает немедленного возобновления судоходства. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Достижение соглашения о безопасном маршруте судоходства через Ормузский пролив является необходимым, но недостаточным условием для открытия пролива», — сказал он.

По словам дипломата, Ормузский пролив был закрыт не из-за разногласий между Тегераном и Маскатом, а вследствие действий США и Израиля против Ирана.