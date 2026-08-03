В Нью-Йорке Голый мужчина выжил после прыжка с вершины Бруклинского моста, пишет The New York Post.

Издание сообщает, что днем 2 августа 44-летний мужчина в невменяемом состоянии закрепил на вершине моста несколько флагов. После этого он снял одежду и залез на северную башню со стороны Манхэттена.

Несмотря на уговоры полицейских, вместо того чтобы спуститься, мужчина прыгнул. Правоохранители на катере оперативно достали его из пролива Ист-Ривер. Американец находится в больнице в стабильном состоянии.