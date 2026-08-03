Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный который днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 23–26°, днем – 31–36° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы – 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70–75% ночью и 45–50% днем.

В районах Азербайджана осадков также преимущественно не ожидается. Однако днем в некоторых горных местностях возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах временами ожидается туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 22–26°, днем – 33-38° тепла, в горах: ночью – 15-20°, днем – 23–28° тепла.