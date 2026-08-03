Тегеран обладает доказательствами, что удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море был преднамеренным, несмотря на заверения Киева, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», — указал Багаи в ходе еженедельного брифинга. По его словам, Тегеран предпримет все необходимые меры, чтобы Украина ответила за свои действия, и чтобы подобные инциденты больше не повторялись.