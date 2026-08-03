На территории села Чардаглы в Агдере в результате подрыва противопехотной мины пострадали сотрудники организации, занимающейся гуманитарным разминированием.

Как сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), сотрудник неправительственной организации Эльзамин Вазир оглу Сурхайлы (1994 г.р.) при исполнении служебных обязанностей подорвался на мине и получил травму правой ноги.

Еще один сотрудник — Фузули Ризван оглу Мирзоев (1998 г.р.) — получил легкие травмы.

Оба пострадавших были доставлены в центральную районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.