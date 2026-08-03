Инцидент с мигрантами в испанской Сеуте вызвал раскол внутри Европейского союза (ЕС), поскольку реакция стран была эгоистичной. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что реакция членов объединения на приток мигрантов была поспешной и рискует подорвать доверие общественности к пограничной политике союза.

«Паника красноречиво говорит о политическом моменте, в котором находится ЕС: начало грядущего цикла выборов в Германии, Франции, Испании, Польше и Италии, где действующим президентам угрожают крайне правые антииммиграционные группировки», — говорится в статье.