Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможность ухода канцлера Германии Фридриха Мерца с поста главы правительства, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, вопрос может быть поднят после сентябрьских выборов в региональные парламенты, где ХДС прогнозируют слабые результаты. В партии растёт недовольство положением дел и снижается авторитет Мерца.

В качестве возможного преемника рассматривается премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст, которого называют одним из главных кандидатов на пост лидера ХДС и канцлера Германии.