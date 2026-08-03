Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с трагической аварией на угольной шахте в Пакистане.

«Мы глубоко опечалены известием о трагической аварии на угольной шахте в пакистанской провинции Белуджистан, в результате которой погибли люди и многие получили ранения.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также братскому народу и правительству Пакистана.

Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся, что все, кого затронула эта трагедия, будут как можно скорее спасены и окажутся в безопасности», — говорится в сообщении МИД в соцсети Х.