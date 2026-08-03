Российское вторжение в Украину привело к самой кровопролитной войне в Европе со времен Второй мировой войны. Конфликт между Ираном, США и Израилем уже втянул в боевые действия 12 государств Ближнего Востока, став самым масштабным вооруженным противостоянием в регионе за последние десятилетия. В Восточной Азии Северная Корея стремительно наращивает военный потенциал и отказалась от цели мирного воссоединения с Южной Кореей. Одновременно Китай усиливает военно-морские учения вокруг Тайваня и, судя по всему, отрабатывает сценарий блокады острова.

Пока эти региональные конфликты в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии остаются в основном независимыми друг от друга. Однако они начинают пересекаться.

На выходных Иран заявил, что Украина потопила иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один моряк. Украинская сторона подтвердила нанесение дальнобойных ударов по иранским судам в Каспийском море, заявив, что их целью были корабли с военными грузами, направлявшиеся в Россию. Владимир Зеленский также недавно предупредил, что Северная Корея готовится отправить еще 30 тысяч военнослужащих для участия в войне России против Украины.

Когда первые северокорейские подразделения прибыли на фронт в 2024 году, украинский президент назвал их появление «первым шагом к мировой войне». Теперь, когда украинские силы вступили в прямое противостояние с Ираном, можно утверждать, что сделан уже второй шаг.

Первая и Вторая мировые войны, как следует из их названия, одновременно велись на нескольких континентах. Обе сопровождались существованием четко оформленных глобальных союзов. В период с 1939 по 1945 год державы Оси — Германия, Италия и Япония — противостояли коалиции во главе с Великобританией, США и СССР. Кроме того, эти войны представляли собой прямое столкновение крупнейших мировых держав.

Нынешняя совокупность конфликтов уже соответствует некоторым из этих признаков. Перекрывающиеся войны охватывают Европу и Азию и оказывают влияние на конфликты в Африке. Усиливающееся сближение России, Китая, Ирана и Северной Кореи побудило некоторых американских стратегов назвать эти четыре страны «осью противников» или «осью потрясений».

Однако зачастую конфронтационный подход Дональда Трампа к традиционным союзникам США, а также тот факт, что Израиль все чаще воспринимается в Европе и части стран Персидского залива как государство-изгой, затрудняют формирование единого блока, способного противостоять этой антиамериканской коалиции.

Решение Украины вступить в противостояние с Ираном может быть, по крайней мере частично, попыткой способствовать формированию более сплоченного лагеря, способного противостоять «оси противников». Любой анализ мотивов Киева должен оставаться осторожным, поскольку сведения о происходящем в Каспийском море остаются противоречивыми. Тем не менее у Украины есть веские причины стремиться нанести удар по Ирану, который поставляет России беспилотники Shahed, унесшие жизни множества украинцев.

Одновременно Киев может видеть возможность значительно улучшить отношения с администрацией Трампа, подчеркивая масштабы помощи, которую Россия оказывает Ирану в его противостоянии с США. Зеленский уже заявлял, что Москва передает Тегерану разведывательную информацию, которая используется для нанесения ударов по американским войскам и базам в регионе.

Американским попыткам экономически блокировать Иран также мешает возможность транспортировки иранских товаров и нефти через Каспийское море в Россию. Нарушение этого маршрута способствовало бы любым усилиям США по подрыву иранской экономики.

В Киеве считают, что постепенно начинают перехватывать инициативу в войне с Россией. Однако прибытие новых северокорейских подразделений, несомненно, усилит позиции Владимира Путина. Для лидера КНДР Ким Чен Ына поддержка Кремля также выгодна, поскольку Россия предоставляет Северной Корее современные технологии и помогает Пхеньяну преодолеть экономическую и дипломатическую изоляцию.

Поддержка России и Ирана со стороны Китая носит более скрытый характер. Однако многие эксперты считают ее не менее важной. Бывший директор по стратегическому планированию Совета национальной безопасности США при администрации Джо Байдена Томас Райт недавно отметил, что «Китай помог России восстановить военный потенциал значительно быстрее, чем это было бы возможно без его участия, поставляя станки, микроэлектронику и другие критически важные технологии, а также сотрудничая в производстве беспилотников».

Кроме того, Китай поставляет Ирану товары двойного назначения, включая компоненты топлива, пригодные для производства ракет, а также коммерческие спутниковые снимки.

Формального союза между странами так называемой «оси противников» не существует. Однако Китай, Россия, Северная Корея и Иран действительно преследуют общие стратегические цели. Все четыре государства стремятся ускорить ослабление американского влияния и добиться доминирования в своих регионах. Кроме того, Китай обладает вполне реалистичными амбициями вытеснить США с позиции ведущей мировой державы.

Стремление новой восходящей державы заменить существующего мирового лидера уже не раз становилось причиной крупных войн. Гарвардский профессор Грэм Эллисон назвал это явление «ловушкой Фукидида» — концепцией, которую неоднократно обсуждал и председатель КНР Си Цзиньпин.

Нет никаких сомнений, что и Китай, и Соединенные Штаты активно готовятся к возможному военному столкновению друг с другом. Однако одновременно Вашингтон и Пекин пытаются не допустить, чтобы их стратегическое соперничество переросло в открытую войну.

Это вселяет определенный оптимизм, но вовсе не гарантирует, что новая мировая война невозможна. Как показывает история XX века, сочетание региональных конфликтов и просчетов великих держав может привести к катастрофическим последствиям.