В Азербайджане арестованы двое должностных лиц Государственной налоговой службы, обвиняемых в получении взяток за неприменение мер налогового контроля.

Об этом говорится в совместном заявлении Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

По данным следствия, расследование было начато после поступившей из Государственной налоговой службы информации о противоправных действиях ее сотрудников.

В ходе предварительного следствия установлено, что заместитель начальника Управления территориального контроля Главного управления организации оперативного налогового контроля и организации учета по городу Баку Рустам Мирзоев и начальник 4-го отдела этого управления Кянан Мамедов в мае 2026 года получили от предпринимателей, работающих в одном из торговых центров Баку, в общей сложности 200 тыс. манатов. По версии следствия, денежные средства были переданы в качестве взятки за отказ от проведения налоговых проверок, неприменение штрафных санкций и иные незаконные действия.

Им предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана (получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). По решению Бинагадинского районного суда Баку в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются. Правоохранительные органы заявили, что принимаются меры для привлечения к ответственности других лиц, причастных к совершению преступления.