Последний месяц Иран практически ежедневно запускал по Иордании ракеты и беспилотники. Однако многие жители страны считают, что ответственность за то, что небольшое королевство оказалось на передовой этого конфликта, лежит на президенте США Дональде Трампе.

«Трамп — причина этой войны, — говорит 63-летняя Тахани Халаф, прогуливаясь с сестрами по Амману спустя несколько часов после очередной атаки. — Именно Америка заставила Иорданию стать частью этого конфликта».

Не обладая нефтяными ресурсами и находясь в окружении более крупных держав, Иордания десятилетиями опиралась на Соединенные Штаты как на главного гаранта безопасности и ежегодно получала до 2 миллиардов долларов американской военной и экономической помощи.

Сегодня Вашингтон нуждается в поддержке Аммана как никогда раньше. Удаленность Иордании от Ирана и готовность предоставлять свою территорию для американских военных сделали страну одним из ключевых партнеров США, особенно после того, как Кувейт и некоторые другие союзники в Персидском заливе сократили свое участие.

Однако расширение американского военного присутствия несет серьезные риски. Оно все сильнее втягивает Иорданию в войну, которая уже нанесла ущерб экономике страны и подорвала чувство безопасности ее жителей. Хотя решение Трампа временно отказаться от запланированного удара вселило надежду на передышку, за последние пять месяцев конфликта периоды затишья неоднократно неожиданно сменялись новой эскалацией.

Теперь Иордания фактически находится в прицеле Тегерана. За последние две недели армия страны восемь раз сообщала о перехвате иранских ракет или беспилотников.

По мнению аналитиков, усиливая военное давление, Иран пытается спровоцировать рост недовольства как самой войной, так и американским военным присутствием в Иордании.

Это ставит короля Абдаллу II в крайне сложное положение. Как один из самых надежных союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, он сильно зависит от США. Однако значительная часть населения страны, включая многочисленную палестинскую общину, негативно относится к американской политике в регионе и поддержке Израиля.

«Иордания настолько зависит от США, что не может отказать им в использовании своей территории для военных операций, — считает эксперт по Ирану Дэнни Цитринович. — Но одновременно эти атаки способны серьезно подорвать и без того хрупкую стабильность внутри страны».

После срыва режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном 8 июля Иран выпустил по Иордании не менее 60 ракет и беспилотников, сообщили иорданские военные. Это значительно выше темпов первых месяцев войны, когда за три месяца было зафиксировано 125 атак.

Большинство ударов были направлены по объектам, где размещены американские войска, и были перехвачены средствами ПВО. Однако 17 июля в результате ракетного удара по авиабазе Мууаффак Салти на востоке страны погибли трое американских военнослужащих. Спустя несколько дней Иран вновь атаковал эту базу четырьмя ракетами. По словам американских военных, это была попытка внезапного удара. По меньшей мере одна атака была также направлена против единственного морского порта Иордании — Акабы.

Эксперт по Ирану Бехнам Бен Талеблу считает, что политика Иордании в отношении США вряд ли изменится, однако Тегеран намеренно постепенно усиливает давление.

Хотя Иран пока не наносил ударов по гражданским объектам, сирены воздушной тревоги в последние недели неоднократно звучали в Аммане и других городах. Это вызвало редкую волну публичной критики правительства.

Более 300 бывших депутатов парламента, представителей племен и общественных деятелей подписали обращение с требованием вывести американские войска из страны.

«Иордания не является стороной этой войны, а ее народ не должен расплачиваться за решения, которые не отвечают национальным интересам государства», — говорится в письме. Авторы также требуют отменить соглашение 2021 года, предоставившее американским военным практически неограниченный доступ к иорданским базам.

Бывший депутат и министр Амджад Маджали, подписавший обращение, заявил, что документ отражает позицию большинства жителей страны: «Мы поддерживаем государство, но не поддерживаем все его действия».

Долгое время Амман старался не афишировать тесное сотрудничество с США в сфере обороны и разведки. Однако теперь скрывать его становится все сложнее.

На авиабазе Мууаффак Салти и других объектах размещены американские истребители, системы противовоздушной обороны и другие подразделения, участвующие в операциях против Ирана.

При этом официальные власти Иордании продолжают подчеркивать, что защищают исключительно собственный суверенитет.

«В Иордании нет американских военных баз. Есть американские военнослужащие, находящиеся здесь в рамках многолетнего военного сотрудничества», — заявил министр иностранных дел Айман ас-Сафади.

Тем не менее Тегеран еще в марте направил официальную жалобу в ООН, обвинив Амман в содействии «враждебным действиям против территории Ирана».

С начала конфликта после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Иордания не только подвергается атакам со стороны Ирана за размещение американских войск, но и сбивает иранские ракеты, летящие в сторону Израиля. Внутри страны эта политика пользуется ограниченной поддержкой.

41-летний продавец аксессуаров для мобильных телефонов Саид Хасан говорит, что его доходы резко сократились после начала войны.

«Можете представить, что вы ложитесь спать, а на ваш дом может упасть ракета? Мы никогда раньше не жили в таких условиях. И сколько это еще продлится — знает только Бог», — говорит он.

При этом раздражение по отношению к Трампу вовсе не означает симпатий к Ирану. Около 95% населения Иордании — сунниты.

«Если бы у Ирана появилась возможность, он бы уничтожил нас без колебаний, — говорит 52-летний парикмахер Хамада Крада. — Дай Бог, чтобы угнетатели уничтожали друг друга и держались подальше от нас».