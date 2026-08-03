В Лянкяране полиция задержала подозреваемого в незаконном выращивании наркотикосодержащих растений на берегу реки.
Об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
Как сообщается, в результате оперативных мероприятий был задержан ранее судимый 47-летний Джафар Каримов, подозреваемый в культивации наркотикосодержащих растений. На принадлежащей ему прибрежной территории были выявлены 63 куста конопли, а также марихуана, которые он выращивал с использованием агротехнических приемов ухода.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Судом в отношении Дж. Каримова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.