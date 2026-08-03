Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Протокола между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Государства Палестина об оказании финансовой помощи посольству Государства Палестина в Азербайджанской Республике».

Согласно документу, Кабинет министров Азербайджана примет меры по реализации положений документа.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит Правительству Палестины уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.