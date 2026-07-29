Ливия предложила российским компаниям построить на территории страны нефтеперерабатывающие заводы и заняться продажей нефтепродуктов. Об этом сообщил «РИА Новости» министр инвестиций назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди.

«Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти… Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии», – сказал он.

По словам министра, создание таких предприятий позволит Москве организовать торговлю нефтепродуктами с территории Ливии. Он отметил, что в настоящее время компании, как и другие международные инвесторы, не вкладывают средства в ливийский рынок из-за отсутствия стабильности в сфере безопасности.

Аль-Кайди подчеркнул, что новый формат сотрудничества способен укрепить финансовые и инвестиционные связи между Ливией и Россией.