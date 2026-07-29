Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля принял президента Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича.

В ходе встречи стороны с удовлетворением вспомнили предыдущую встречу главы государства с Ненадом Лаловичем.

Президент UWW отметил, что для него большая честь встретиться с Ильхамом Алиевым. Он высоко оценил уровень организации проходящего в Баку чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет и выразил благодарность президенту Азербайджана за поддержку турнира, а также деятельности Объединенного мира борьбы в целом.

Ненад Лалович подчеркнул развитие борьбы в Азербайджане, напомнил, что страна регулярно принимает международные соревнования по этому виду спорта, и отметил успешное сотрудничество с Федерацией борьбы Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение чемпионата мира среди борцов до 17 лет для подготовки молодых спортсменов и их будущих успехов, отметив важность проведения подобных международных соревнований в Азербайджане и в дальнейшем.

Глава государства также отметил выдающиеся достижения азербайджанских борцов на международной арене.

В ходе встречи было подчеркнуто, что борьба имеет в Азербайджане богатые традиции, а государство уделяет большое внимание развитию этого вида спорта.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Объединенным миром борьбы.