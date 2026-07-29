Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос проведения возможного референдума является исключительно внутренним делом страны и не обсуждается с иностранными лидерами.

Отвечая на вопрос журналистов, поднимал ли президент России Владимир Путин тему сроков проведения референдума во время недавнего телефонного разговора, Пашинян заявил, что подобные обсуждения неуместны.

«Разговоры о сроках референдума неуместны. Что касается наших суверенных прав, то решения принимаем мы. Мы должны решать, когда проводить референдум и при каких условиях, когда не проводить. Следовательно, разговоры на эту тему неуместны», — подчеркнул премьер.

Комментируя отношения с Евросоюзом, Пашинян также отметил, что Ереван получает официальную информацию по вопросам сотрудничества напрямую от партнеров в ЕС, а не от разведывательных служб третьих стран.