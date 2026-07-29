Правительство Австрии одобрило реформы в области защиты детей в интернете, которые предусматривают запрет на использование соцсетей детьми младше 14 лет и обязательную проверку возраста при доступе к сайтам для взрослых. Об этом сообщили представители правящей коалиции в составе Австрийской народной партии (ÖVP), Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) и NEOS, передает Der Spiegel.

Законопроект уже направлен на рассмотрение и должен вступить в силу в следующем году.

Для социальных сетей предусмотрен переходный период до 1 апреля 2027 года. За это время платформы должны будут либо удалить функции, способствующие формированию зависимости у пользователей, либо ограничить доступ детей к таким возможностям. В случае нарушения требований компаниям грозят штрафы в размере до 6% их годового оборота.

Кроме того, доступ к сайтам для взрослых будет возможен только после подтверждения возраста пользователя. Проверку планируется проводить через систему ID Austria или с помощью частного поставщика услуг. При этом владельцы таких ресурсов смогут получить только подтверждение достижения пользователем 18-летнего возраста, не имея доступа к другим персональным данным.