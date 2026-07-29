28 июля премьер-министр Ирака Али аль-Заиди совершил официальный визит в Турцию, ставший одним из наиболее значимых внешнеполитических событий для нового иракского руководства. Главным итогом визита стало подписание пяти документов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества. Среди них — меморандум о начале практической реализации проекта «Дорога развития» и завершении необходимых подготовительных процедур, меморандум о сотрудничестве в сфере промышленной собственности, а также соглашения в областях транспорта, подготовки кадров для правоохранительных органов и спорта. Кроме того, лидеры уделили особое внимание вопросам безопасности, энергетики, торговли, водных ресурсов и региональной ситуации.

В то же время визит был примечательным не только подписанными документами, но и своим местом во внешнеполитической стратегии нового правительства. К слову, это уже третий зарубежный визит Али аль-Заиди после вступления в должность. Первый состоялся в США, второй — в Иран, третий — в Турцию. Такая последовательность отражает сложившийся баланс сил вокруг Ирака и демонстрирует, что именно Вашингтон, Тегеран и Анкара остаются тремя государствами, оказывающими наиболее существенное влияние не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику страны.

Особенность турецкого направления заключается в том, что Анкара выстраивает отношения не только с федеральным правительством в Багдаде. На протяжении многих лет Турция поддерживает тесные политические и экономические связи с руководством Курдской автономии в Эрбиле, оставаясь одним из крупнейших внешнеторговых партнеров региона. Не менее важным фактором является традиционное внимание Анкары к туркоманской общине, прежде всего в Киркуке, который Турция рассматривает как один из ключевых элементов своего исторического и политического присутствия в Ираке. Благодаря этому Турция обладает уникальной возможностью взаимодействовать одновременно практически со всеми основными центрами силы внутри страны.

При этом север Ирака для Турции напрямую связан с вопросами национальной безопасности. На протяжении десятилетий именно здесь располагаются базы Рабочей партии Курдистана (РПК), поэтому борьба с курдскими вооруженными формированиями остается одной из центральных тем двустороннего диалога. На переговорах в Анкаре вопросы безопасности вновь заняли одно из главных мест, причем стороны подтвердили намерение продолжить координацию действий против террористических угроз.

Однако нынешний визит показал, что в двусторонней повестке все более заметное место начинает занимать экономика. Наиболее показательным в этом отношении стало решение о вхождении турецкой государственной нефтяной компании TPAO в проект разработки месторождений Киркука, где она приобретает 15-процентную долю в BP Energy Company of Kirkuk Limited. Этот шаг свидетельствует о качественном изменении турецкой стратегии, свидетельствующей о том, что Анкара стремится закрепиться непосредственно в добывающем секторе Ирака.

Кроме того, после прекращения действия прежнего соглашения по нефтепроводу Киркук—Джейхан стороны приступили к обсуждению нового долгосрочного формата сотрудничества. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в перспективе Турция рассчитывает получать из Ирака до одного миллиона баррелей нефти в сутки, что способно существенно повысить значение турецкого маршрута в региональной энергетической архитектуре. Особенно актуально это выглядит на фоне продолжающейся нестабильности в Персидском заливе и сохраняющихся рисков для судоходства через Ормузский пролив.

В последнее время одной из центральных тем в двусторонней повестке становится проект «Дорога развития», который должен соединить строящийся Большой порт Фав на побережье Персидского залива с турецкой границей посредством современной железнодорожной и автомобильной магистрали протяженностью около 1200 километров. Фактически речь идет о создании нового международного транспортного коридора, способного связать страны Персидского залива с Европой в обход традиционных морских маршрутов. Именно поэтому стороны подписали отдельный меморандум, предусматривающий переход проекта в практическую стадию реализации.

Ирак стремится превратиться из государства, живущего преимущественно за счет экспорта нефти, в один из крупнейших транзитных узлов Ближнего Востока. Ключевую роль в этой стратегии играет строительство Большого порта Фав — одного из самых масштабных инфраструктурных проектов региона. Планируется, что после завершения строительства порт будет насчитывать около 100 причалов, при этом первые пять уже построены. Именно этот порт должен стать отправной точкой «Дороги развития».

Показательно, что Багдад одновременно рассчитывает существенно расширить участие турецкого бизнеса и в других инфраструктурных проектах. В частности, обсуждается привлечение турецких компаний к модернизации международных аэропортов Мосула и Багдада. Для Анкары это направление представляет особый интерес, поскольку турецкие компании обладают значительным международным опытом строительства, управления и оснащения аэропортовой инфраструктуры в различных регионах мира. Таким образом, речь идет уже не о разовых инвестициях, а о попытке встроить турецкий бизнес в процесс долгосрочного восстановления и модернизации иракской экономики.

В более широком региональном контексте визит отражает происходящую перестройку всей системы ближневосточной логистики. После войны вокруг Ирана, периодических угроз судоходству в Ормузском проливе и роста геополитической неопределенности государства региона стремятся диверсифицировать экспортные и транспортные маршруты. В этих условиях Турция объективно превращается в один из наиболее привлекательных сухопутных выходов на европейские рынки, а Ирак получает возможность существенно повысить собственную геоэкономическую роль.

В целом, нынешний визит показал, что в отношениях Турции и Ирака постепенно меняется сама логика взаимодействия. Наряду с традиционной повесткой безопасности стороны все больше концентрируются на вопросах контроля над энергетической, транспортной и логистической инфраструктурой, которая в перспективе будет определять экономическую связанность региона. Именно эти направления, вероятнее всего, и будут формировать будущее ирако-турецкого взаимодействия.