Американский актер, музыкант и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето оказался в центре громкого скандала. Как сообщает BBC, десять женщин заявили, что в разные годы подверглись сексуализированному насилию со стороны артиста.

По данным британской телерадиокорпорации, четыре предполагаемых эпизода связаны с девушками, которые на тот момент были несовершеннолетними. Одна из них утверждает, что Лето неоднократно звонил ей с непристойными предложениями, а позднее направил соглашение о неразглашении, чтобы она не рассказывала о произошедшем.

Другие женщины заявили, что вступали с музыкантом в сексуальные отношения в гостиничных номерах. По информации BBC, предполагаемые инциденты происходили в период с 2002 по 2016 год.

Издание утверждает, что некоторые из заявительниц предоставили подтверждающие материалы, включая переписки и фотографии. При этом Джаред Лето публично не комментировал выдвинутые в его адрес обвинения.