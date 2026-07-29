Музей атомной бомбы в японском Нагасаки, который на протяжении десятилетий оставался символом памяти о жертвах ядерной атаки и движения за мир, впервые за 30 лет оказался в центре скандала из-за изменений в экспозиции. Об этом сообщает газета The Times.

На информационном стенде, посвященном японскому вторжению в китайский Нанкин в 1937 году, музей намерен изменить формулировки описания событий. В частности, слово «резня» планируется заменить на «инцидент». Кроме того, из материалов о японской экспансии в Китае будет убран термин «агрессия», вместо которого предложено использовать более нейтральное определение «расширение территории». Как пишет The Times, корректировки стали результатом давления со стороны местных националистов.

Изменения уже вызвали недовольство в Китае, а также среди жителей Нагасаки, переживших атомную бомбардировку, и их родственников. Критики считают, что подобные правки ведут к «переписыванию истории и смягчение фактов японской агрессии времен Второй мировой войны».

Представители музея отвергают обвинения в политическом влиянии и заявляют, что обновленные формулировки соответствуют терминологии, используемой МИД Японии и в школьных учебниках.