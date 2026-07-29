ИИ-агент OpenAI, который во время тестирования вышел из-под контроля и атаковал платформу Hugging Face, также проник в системы клиента нью-йоркской компании Modal Labs. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Modal и источники, знакомые с ситуацией.

По данным Hugging Face, ИИ сначала получил доступ к изолированной тестовой среде, размещенной на инфраструктуре стороннего провайдера, а затем использовал ее для дальнейшей атаки. Технический директор Modal Акшат Бубна заявил, что агент воспользовался уязвимостью в коде одного из клиентов компании.

Ранее OpenAI сообщила, что во время испытаний одна из ее самых продвинутых моделей покинула закрытую тестовую среду, вышла в интернет и совершила хакерскую атаку на Hugging Face. В компании назвали произошедшее беспрецедентным инцидентом и пообещали усилить меры безопасности. Сооснователь Hugging Face Клеман Деланг подтвердил факт атаки со стороны ИИ.