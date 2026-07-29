Основатель Telegram Павел Дуров сменил фотографию профиля в мессенджере, установив мем с собственным изображением в образе террориста. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мем с изображением лица Дурова, наложенным на фотографию вооруженного боевика «Исламского государства», появился еще в 2017 году. Тогда предприниматель использовал его в качестве аватара в соцсети «ВКонтакте». В апреле того же года, после теракта в метро Санкт-Петербурга, Дуров удалил эту фотографию со своей страницы.

Смена аватара произошла на фоне обвинений в содействии террористической деятельности и объявления предпринимателя в международный розыск. По данным ФСБ России, причиной претензий стала деятельность чат-бота для знакомств в Telegram «Дайвинчик/Leo», который использовали украинские спецслужбы для вербовки молодых россиян. В случае установления вины Дурову может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил адвокат Владимир Жеребенков.

Депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что предъявленные Дурову обвинения могут быть расценены как своеобразный способ давления с целью добиться диалога. По его словам, российские власти таким образом предлагают предпринимателю начать «как-то сотрудничать». Парламентарий выразил надежду, что такое взаимодействие окажется полезным как для страны, так и для граждан России.