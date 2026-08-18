Американский миллиардер Илон Маск выразил надежду на скорое прекращение российско-украинской войны. Об этом он заявил в Х.

«Пытаюсь поступать правильно. Надеюсь, скоро наступит мир», — написал Маск, комментируя отрывок из интервью бывшего украинского министра обороны Михаила Федорова.

В том отрывке Федоров называет Маска «наверное, самым важным технологическим деятелем и предпринимателем в мире» для Украины и отмечает его действия по предотвращению использования спутников Starlink российской стороной.