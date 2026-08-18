Азербайджанская мугамная культура была представлена на фестивале в городе Тыргу-Лэпуш румынского уезда Марамуреш.

В мероприятии, посвященном Дню Марамуреша, участвовали вокальные и танцевальные коллективы из Румынии, Молдовы, Украины, Албании и Азербайджана. Азербайджанские артисты исполнили образцы национальной музыки и мугама.

В фестивале приняли участие ханенде Равана Гурбанова, заслуженный артист Хайям Мамедов и заслуженный работник культуры Эльчин Аббасов. Они были награждены организаторами.

На мероприятии также присутствовали посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов и делегация во главе со спецпредставителем президента Азербайджана Эльчином Юсубовым.