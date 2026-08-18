В Азербайджане не предусмотрено штрафа для граждан за сбор ягод и фруктов в лесу. Об этом Minval заявил председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов.

Отметим, что недавно в соцсетях распространилась информация о том, что в одном из районов местную жительницу оштрафовали на 500 манатов за сбор ежевики.

Надо сказать, что еще в 2019 году Кабинет Министров АР внес изменения в «Правила привлечения к материальной ответственности за нанесение ущерба лесному хозяйству», что действительно предусматривали применение административных санкций гражданам за незаконный сбор фруктов и ягод в лесу. Однако позже президент Азербайджана Ильхам Алиев, приняв во внимание поступившие обращения граждан, поручил Кабинету Министров отменить изменения в постановление N 636 от 27 декабря 1993 года. Таким образом, население было избавлено от подобного штрафа.

Кроме того, согласно статье 53 Лесного кодекса Азербайджана, граждане имеют право бесплатно находиться в лесах и для личного пользования собирать дикорастущие фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственные растения и другие лесные ресурсы. При этом сбор видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Азербайджана, а также растений и сырья, содержащих природные наркотические вещества, запрещен. Находясь в лесу, граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, не повреждать и не вырубать деревья и кустарники, не загрязнять лес и не разрушать птичьи гнезда и муравейники. В отдельных случаях сбор лесных ресурсов и пребывание граждан в заповедных лесах, национальных парках и других особо охраняемых территориях могут быть ограничены или запрещены.

Между тем, по словам Мамедова, отмена соответствующего ограничения означает, что сотрудники региональных структур не могут штрафовать жителей за сбор ягод, фруктов или других лесных ресурсов для личного пользования.

«Если местный житель собирает в лесу корзинку ягод или фруктов для себя, у сотрудников соответствующих структур нет оснований штрафовать его за это. Коммерческие цели — это уже другой вопрос. Например, если речь идет о вывозе продукции в больших объемах, это может вызвать вопросы у контролирующих органов», — отметил эксперт.

При этом Мамедов подчеркнул, что любой сотрудник, требующий привлечь гражданина к ответственности, должен представиться, предъявить удостоверение и четко указать, на основании какой статьи закона или пункта нормативного акта выдвигается требование о штрафе.

«Если составляется протокол, в нем обязательно должно быть указано, по какой статье Кодекса об административных проступках человек привлекается к ответственности. Без соответствующего протокола штрафовать гражданина нельзя», — сказал он.

Эксперт также отметил, что гражданин имеет право не подписывать протокол, если не согласен с предъявленным обвинением, указав в документе свое несогласие. Кроме того, в подобных случаях можно обратиться в Министерство по экологии и природным ресурсам по горячей линии 168, а также в местные органы исполнительной власти.

Мамедов не исключил, что распространяемые в социальных сетях истории о якобы штрафах за сбор ягод и других лесных продуктов могут быть связаны не с действиями государственных сотрудников, а с мошенниками.

«Если кто-то представился сотрудником государственного органа и потребовал штраф, необходимо выяснить, кто этот человек, на каком основании он предъявил требования и действительно ли он является сотрудником соответствующей структуры. В противном случае речь может идти о самозванце или мошеннике», — отметил эксперт.