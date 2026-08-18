В России новая волна дефицита топлива: бензин есть лишь на 28% АЗС

В России резко сократилось число автозаправочных станций, на которых имеется топливо. По данным мониторинговых ресурсов на 16 августа, бензин и дизель доступны примерно на 28% АЗС, сообщают «Известия».

Неделей ранее этот показатель составлял 41%, что может свидетельствовать о начале второй волны топливного дефицита в стране.

Снижение доступности топлива зафиксировано в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане.

Среди основных причин называются украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и проблемы с доставкой топлива в отдельные регионы. Российские эксперты также отмечают сезонный фактор: в августе спрос на бензин традиционно достигает пиковых значений.

При этом ожидается, что в ближайшее время на российский рынок начнут поступать дополнительные партии топлива из Индии.