Прогнозируется, что на 1 января 2027 года внешний государственный долг Азербайджана составит 4 833,0 млн долларов США, внутренний государственный долг — 19 387,1 млн манатов, а общий государственный долг — 27 604,1 млн манатов.

Как сообщает Министерство финансов, в первом полугодии 2026 года был соблюдён предусмотренный Стратегией управления государственным долгом на средне- и долгосрочный период верхний предел расходов на обслуживание общего государственного долга — не более 10% расходов государственного бюджета. Так, соотношение расходов на обслуживание государственного долга к расходам госбюджета составило 5,6%.

Ожидается, что на 1 января 2027 года 59,5% внешнего государственного долга будет погашено кредиторам в срок до 5 лет, 34,9% — в течение 5–10 лет, а 5,6% — за более чем 10 лет.

Прогнозируется, что на указанную дату 55,3% внутреннего государственного долга будут составлять государственные облигации, выпущенные на внутреннем финансовом рынке. К концу года ожидается, что 51,0% находящихся в обращении государственных облигаций будут иметь срок до 5 лет, а 49,0% — срок 5 лет и более.