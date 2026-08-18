Верховный суд Пакистана постановил перевести находящегося в заключении экс-премьера страны Имрана Хана в больницу для обследования и лечения. Об этом сообщает телеканал Geo.

Его направят в больницу «Шифа» до следующего судебного заседания. Власти обязали предоставить суду полную медицинскую документацию политика.

Ранее адвокаты Хана просили освободить его по состоянию здоровья. По их данным, у экс-премьера ухудшилось зрение на правом глазу из-за тромба.

Имран Хан возглавлял правительство Пакистана в 2018–2022 годах. С 2023 года он находится в заключении по коррупционным делам.