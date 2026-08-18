Спецпосланник США по Сирии Том Баррак заявил о глубокой обеспокоенности Вашингтона из-за израильских авиаударов по авиабазе Абу-эд-Духур в Сирии.

По его словам, атаки являются «ненужной эскалацией» и не способствуют укреплению стабильности в регионе.

Баррак отметил, что правительство президента Сирии Ахмеда аш-Шараа не занимает агрессивную позицию в отношении Израиля и не поддерживает прокси-силы. По его словам, сирийские власти неоднократно заявляли о стремлении к деэскалации и урегулированию напряженности дипломатическим путем.