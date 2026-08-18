Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с членом Палаты представителей Конгресса США Абраамом Хамаде обсудил ход реализации проекта TRIPP («Маршрут Трампа»).

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина Армении.

Премьер также подчеркнул важность последовательного развития отношений между Арменией и США и отметил, что в последнее время они носят динамичный характер. Пашинян выразил уверенность в том, что связи между двумя странами продолжат расширяться как в политической, так и в экономической и технологической сферах.