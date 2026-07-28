Американские дипломаты покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции из-за критики позиции Вашингтона по вопросу прав человека, передает Assocciated Press.

Инцидент произошел на заседании по Украине после того, как США выступили против продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года. За его переназначение проголосовали 144 страны, против выступили десять, включая США.

Французская миссия при ООН в Женеве ранее раскритиковала решение Вашингтона, заявив, что США «когда-то были маяком прав человека», но теперь оказались в одном ряду с такими странами, как Россия, Северная Корея, Никарагуа и Мали.

В ответ заместитель посла США при ООН Дэн Негреа обвинил Париж в «моральном позерстве» и попытках поучать другие страны. По его словам, Вашингтон больше не намерен «выслушивать политизированную риторику» Франции, пока та не изменит свой подход.

Посол США при ООН Майк Уолтц также заявил, что Франция поддерживает «одних из худших нарушителей прав человека» и голосует за человека, который критикует демократические страны, включая США, Великобританию и Израиль.