Официальных обращений от компании Wildberries на размещение дополнительных складов на территории Казахстана не поступало. Об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики в Telegram-канале.

«На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в министерство не поступало», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что в случае подобных обращений, «они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства Казахстана».