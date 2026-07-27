Постпредство Франции при ООН в Женеве официально «лишило» США звания «маяка прав человека». Об этом говорится в соцсети Х представительства.

В публикации дипмиссия заявила, что Соединённые Штаты «когда-то были маяком прав человека, но больше им не являются», отметив, что Вашингтон оказался «в изоляции» вместе с Россией, КНДР, Никарагуа, Мали и рядом других стран.

Поводом стало голосование Генеральной Ассамблеи ООН, на котором 144 государства поддержали продление мандата Фолькера Тюрка до 11 октября 2030 года. Против выступили 10 стран, включая США, Россию, Израиль, Аргентину, Буркина-Фасо, ДР Конго, Мали, Нигер, Никарагуа и Тринидад и Тобаго.

В ответ постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Франция поддержала чиновника, который, по его словам, «поучает свободные суверенные демократии, такие как США, Великобритания и Израиль, одновременно заигрывая с самыми жестокими угнетателями в мире».