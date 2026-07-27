Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проведением в Азербайджане в 2026 году первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет.

В распоряжении говорится, что на заседании Бюро Совета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), состоявшемся 25 июня 2026 года, было принято решение провести первый чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival) с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане:

«Проведение в Азербайджане первого в истории спорта чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет будет способствовать дальнейшему укреплению растущего авторитета нашей страны на международной спортивной арене, развитию футбола и обогащению накопленного Азербайджаном опыта в организации престижных соревнований».

Согласно распоряжению, координация мероприятий и решение необходимых вопросов, связанных с проведением в Азербайджане первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет, поручены Организационному комитету, созданному распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 849 от 15 декабря 2025 года в связи с проведением в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.