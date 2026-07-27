Гражданам России, Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября для въезда в Черногорию потребуется виза, сообщили в министерстве иностранных дел республики.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что республика полностью привела свою визовую политику в соответствие с правилами Европейского союза, завершив тем самым выполнение одного из последних условий переговорного процесса.

«23 июля 2026 года правительство Черногории приняло решение о внесении изменений в постановление о визовом режиме, согласно положениям которого гражданам стран, вызвавших несоответствия между визовым режимом Черногории и Евросоюза (Беларусь, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), с 1 ноября 2026 года потребуется виза для въезда в Черногорию», – подчеркнули в министерстве в ответ на запрос Радио и телевидения Черногории.