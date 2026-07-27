Бывший итальянский футболист и чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, его кандидатура была отклонена президентом Федерации футбола Италии из-за сотрудничества специалиста с российской букмекерской компанией.

По данным издания, Пирло считался одним из претендентов на пост наставника национальной команды, однако назначение было заблокировано на фоне разгоревшейся в Италии дискуссии вокруг его коммерческих контрактов.

Также ожидается, что пост спортивного директора сборной покинет Паоло Мальдини, который был назначен на эту должность всего 16 дней назад.

Сам Пирло комментируя ситуацию заявил, что его сотрудничество с российской компанией носит исключительно коммерческий и спортивный характер и не имеет никакого отношения к политике.

«На протяжении всей карьеры я всегда действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и подписанными контрактами. Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не принадлежат», — написал Пирло в социальных сетях.

В настоящее время Пирло работает главным тренером клуба «Юнайтед» из ОАЭ, который принадлежит российскому бизнесмену и основателю Fix Price Сергею Ломакину.

В рамках сотрудничества с российской букмекерской компанией итальянец посетил Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Вместе с ним на матче присутствовал еще один чемпион мира 2006 года — Марко Матерацци, который позже принес извинения за свой визит в Россию.