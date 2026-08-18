Россия удовлетворила запрос Азербайджана об экстрадиции гражданина страны Нахида Расим оглы Алиджанлы, объявленного в международный розыск.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, решение принято в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

Алиджанлы проходит по уголовному делу, расследуемому в Губадлинской военной прокуратуре. Его подозревают в самовольном оставлении воинской части или места службы на срок свыше трех месяцев. В связи с обоснованными подозрениями в совершении преступления было принято решение привлечь его в качестве обвиняемого.

Поскольку Алиджанлы скрылся от следствия, его объявили в международный розыск.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана проводит необходимые мероприятия для его передачи азербайджанской стороне.