Белый дом на протяжении нескольких недель заявлял, что Иран близок к заключению ядерной сделки, а Оман может сыграть важную роль в возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Небольшое государство Персидского залива внезапно оказалось в центре усилий по прекращению войны.

Однако заключить соглашение так и не удалось. Разочарование президента Дональда Трампа этим противостоянием привело к тому, что в понедельник он пригрозил нанести удар по Оману, предположив, что страна может препятствовать достижению договорённости.

«Я не думаю, что они вели себя очень хорошо, но мы легко с ними разберёмся — так же, как и с другими», — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник. Он не уточнил, какие именно действия оманских властей вызвали его раздражение.

Американские чиновники говорят, что ситуация с Оманом остаётся неоднозначной. Эта страна Персидского залива, расположенная к югу от Ормузского пролива, ведёт переговоры с Ираном о расширении коммерческого судоходства через водный путь. По словам представителей США, переговоры продвигаются и могут снизить давление на мировой энергетический рынок, а также сдержать рост цен на газ внутри США.

Однако внутри администрации сохраняются опасения, что Оман может помочь Ирану добиться ядерной сделки, более выгодной для Тегерана, что усиливает раздражение Трампа.

Оман стал лишь последней страной, вызвавшей недовольство Трампа тем, что, по его мнению, она делает недостаточно для прекращения конфликта с Ираном, который США начали совместно с Израилем. В воскресенье Трамп распорядился сократить масштабы совместных военных учений США и Южной Кореи, поскольку Сеул, по его словам, не захотел помочь открыть Ормузский пролив.

«Не могли бы вы немного нам помочь?» — так Трамп пересказал свой разговор с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, после чего подчеркнул, что США на самом деле не нуждаются в помощи. «Он сказал: “Нет, спасибо”. А я ответил: “Минуточку. У нас там 39 тысяч военнослужащих, которые защищают вас от Ким Чен Ына, вашего соседа, а вы не собираетесь помочь нам в очень простой военной операции в Иране? Странно”».

Трамп также неоднократно жаловался на то, что европейские союзники, включая Великобританию и Испанию, делают недостаточно для противодействия Ирану. Это продолжение его многолетних претензий к союзникам, которые, по его мнению, получают от США больше, чем дают взамен.

Внутри администрации разгорелись споры о том, как следует действовать в отношении Омана. Некоторые высокопоставленные советники за закрытыми дверями обвиняют Маскат в двойной игре и считают, что он в значительной степени поддерживает Иран, вместо того чтобы добиваться максимально выгодного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Другие, напротив, считают давние связи Омана с Ираном преимуществом для посреднического процесса. По мнению этих чиновников, Трамп делает Оман «козлом отпущения», пытаясь найти виновных в том, что заключение ядерной сделки затягивается.

Американские чиновники также выражают обеспокоенность тем, что соглашение между Ираном и Оманом может закрепить контроль Тегерана над проливом. Они отмечают, что Трамп предпочитает договорённость, которая полностью откроет водный путь, через который до начала войны проходила пятая часть мировых поставок нефти и других энергоресурсов.

Стивен Кук, старший научный сотрудник по вопросам Ближнего Востока в Совете по международным отношениям, заявил, что Иран оказывает давление на Оман, добиваясь того, чтобы совместный план выглядел как легитимный международный проект по обеспечению судоходства через пролив.

«Угрозы Трампа лишь придают иранцам уверенности, поскольку они чувствуют дальнейшее ослабление позиций другой стороны», — сказал Кук. «Вместо того чтобы быть полностью открытым, пролив в основном остаётся закрытым».

Посольство Омана в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

В июне Трамп установил 60-дневный срок для прекращения войны с Ираном и добивался от Тегерана отказа от ядерной программы. Этот срок истёк в понедельник, однако ни одна из сторон не пошла на уступки, и путь к завершению конфликта остаётся неопределённым.

США использовали Катар и Пакистан в качестве посредников, пытаясь добиться прекращения войны, одновременно отодвинув Оман — первоначального посредника — на второй план.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, Трамп говорил своим советникам, что может объявить угрозу создания Ираном ядерного оружия устранённой, а войну — выигранной, если Тегеран согласится полностью открыть водный путь.

Отношения между США и Оманом в последние месяцы заметно ухудшились.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который до начала войны участвовал в посредничестве на переговорах между США и Ираном, неоднократно критиковал решение Вашингтона начать войну. Он даже выступил в программе CBS News Face the Nation, пытаясь предотвратить первую волну атак.

«Как бы вы ни относились к Ирану, эта война началась не по его инициативе», — написал он в социальных сетях в марте.

Ранее администрация Трампа уже угрожала ввести против Омана санкции и даже нанести по стране удары после того, как американские разведывательные оценки пришли к выводу, что государство Персидского залива планирует совместно с Ираном ввести пошлины для судов, проходящих через Ормузский пролив, чтобы добиться его открытия.

Оман неоднократно отрицал эти оценки.

Госсекретарь США Марко Рубио неоднократно заявлял, что введение Ираном платы за проход через Ормузский пролив станет «красной линией» для администрации Трампа и создаст опасный прецедент для других стратегически важных международных водных путей по всему миру.