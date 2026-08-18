Глава Пентагона Пит Хегсет оказался на грани отставки. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

По их данным, причинами стали тупик в конфликте с Ираном и множество негативных сообщений в СМИ, а также ситуация на борту авианосца «Авраам Линкольн», чей экипаж сталкивается с нехваткой продовольствия и плохими санитарными условиями.

Источник издания отметил, что отсутствие «решительного прорыва» в вопросе Ирана особенно возмутило президента США Дональда Трампа.

Ранее Хегсет так и не смог убедить республиканцев в Конгрессе одобрить рекордный оборонный бюджет на полтора триллиона долларов до ухода парламентариев на каникулы.