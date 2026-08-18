Осужденный на пять лет за отмывание денег экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил из тюрьмы, что ответственность за безопасность его самого и семьи теперь лежит на Бидзине Иванишвили и правительстве.

Гарибашвили утверждает, что против него и его семьи разработан «грязный план», и пообещал опубликовать подробное письмо с разоблачениями.

По его словам, ему также передали послание якобы по указанию Иванишвили с предложением признать обвинения в обмен на минимальный срок.

В Грузии теперь ожидают, затронут ли будущие заявления Гарибашвили самого Иванишвили и руководство правящей команды.